Lavazza: nel 2020 riconosciuto ai dipendenti premio più alto di sempre

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Lavazza ha annunciato stamattina di avere corrisposto per l’anno 2020 premi per complessivi 3.500 euro lordi a ciascuno degli oltre 600 collaboratori degli stabilimenti produttivi di Torino e Gattinara (VC) che si vanno ad aggiungere ai bonus riconosciuti nei mesi di marzo e aprile 2020 pari a 500 euro per il lavoro svolto in presenza durante il periodo più critico del Covid - 19. "Si tratta del premio per obiettivi più alto mai erogato nella storia del gruppo, che riconosce così l’impegno dei propri collaboratori che hanno garantito la continuità produttiva e il raggiungimento degli specifici obiettivi di miglioramento continuo delle performance anche in un anno complesso come il 2020", si legge in una nota dell'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro generazioni.Pari a 2.500 euro l’importo del premio dei collaboratori dell’impianto di Pozzili (IS) e che si aggiunge al bonus di 500 euro erogato per i mesi di marzo e aprile 2020. Anche per i collaboratori del centro direzionale il premio raggiunge i 2.500 euro, grazie ai risultati economici complessivi conseguiti dal gruppo nel corso del 2020, nonostante la complessa situazione di mercato conseguente alla pandemia. La società piemontese ha infine precisato che i collaboratori potranno scegliere se ricevere il premio in denaro oppure fruire dell’intero valore netto del premio attraverso un’ampia offerta di servizi welfare per loro e le loro famiglie con un ulteriore bonus del 10% da parte dell’azienda.