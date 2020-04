Lavazza eroga bonus a dipendenti Italia per mesi di marzo e aprile

Titta Ferraro 2 aprile 2020 - 16:25

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Lavazza ha deciso di riconoscere un bonus a tutto il personale dei suoi stabilimenti produttivi in Italia, di Torino, Gattinara (VC) e Pozzilli (IS) che impiegano in totale oltre 650 dipendenti, erogando un importo mensile di 250 euro lordi nei mesi di marzo e aprile sulla base del lavoro effettivamente prestato da ciascuno “in presenza”.In base al DPCM del 22 marzo in merito al blocco delle attività produttive industriali cosiddette “non essenziali”, le attività produttive del Gruppo Lavazza rientrano nella classificazione di Industria Alimentare (ATECO 10) che sono esenti dalla sospensione, in quanto considerate parte delle filiere essenzialiA seguito dei risultati conseguiti nel 2019, inoltre, il Gruppo Lavazza in Italia ha erogato tra febbraio e marzo 2020 i premi per obiettivi previsti dai contratti integrativi ai collaboratori sia del Centro Direzionale sia degli Stabilimenti Produttivi di Torino, Gattinara e Pozzilli, per una media di oltre 3.000 euro lordi, somme tutte in crescita rispetto all’anno precedente.