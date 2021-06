Laserwall punta sulle soluzioni Seco per le proprie bacheche digitali

Daniela La Cava 14 giugno 2021 - 08:38

Laserwall, start-up innovativa nell’ambito del digital signage, e Seco, attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, hanno annunciato di avere siglato un accordo per la realizzazione delle bacheche condominiali digitali a marchio Laserwall a partire dalla seconda metà del 2021. Di durata pluriennale, l’intesa prevede un ordine di 5.000 pezzi appena siglato tra le parti, già pianificato con consegna entro l’anno per un totale di oltre 2 milioni di euro.Inoltre, si è già aperto il tavolo di lavoro per finalizzare un nuovo ordine da 10.000 pezzi a completamento del fabbisogno del 2021, oltre all’utilizzo di Clea, la piattaforma di IoT-AI di Seco, all’interno delle soluzioni Laserwall.