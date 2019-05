Lars Feld, consigliere economico Merkel: 'Con problemi Italia e banche italiane rischiamo nuova crisi euro'

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2019 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Una nuova critica della Germania all'Italia arriva per bocca di Lars Feld, esponente del Consiglio degli esperti economici della Germania. In un'intervista rilasciata alla Bbc, il consulente senior del governo di Angela Merkel ammette di temere una nuova crisi finanziaria in Europa.E non solo per il deciso rallentamento dell'economia tedesca - Berlino prevede ora, per il 2019, una espansione del Pil della Germania di appena lo 0,5%, in deciso ribasso rispetto al +1,8% stimato appena qualche mese fa - ma anche per altri fattori, come l'indebolimento della Cina e i problemi dell'Italia, che fatica a non scivolare di nuovo nella fase di recessione in cui è scivolata negli ultimi due trimestri del 2018, e che è alle prese con problemi di natura strutturale, come il debito pubblico più alto e una crisi bancaria.Così Feld alla BBC: "Il sistema bancario italiano non è così sicuro come vorremmo. Esiste il potenziale di un contagio, in particolare, dal sistema bancario italiano ad altri sistemi bancari".Praticamente, Felds teme che le banche italiane possano finire con l'infettare le altre banche dell'area euro.Ma ancora prima, esiste per l'economista la minaccia che "il governo italiano contagi l'intero sistema bancario": una situazione, questa, che a suo avviso "potrebbe apparire come una nuova crisi dell'euro".