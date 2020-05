Landi Renzo: titolo vola a +14% dopo conti sostanzialmente in linea con le stime

Alessandra Caparello 18 maggio 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Risultati trimestrali sostanzialmente allineati alle stime dice Equita, quelli resi noti da Landi Renzo che al momento segna a Piazza Affari un rialzo del 14%.I ricavi del gruppo toccano i 37,2 milioni di euro contro i 36,6 attesi. Il primo trimestre è stato impattato da Covid-19 con il fatturato che scende del 15% su base annua. La società non ha fornito una guidance sul 2020 ma ha indicato che il focus del management è sulla gestione della liquidità. In particolare, il gruppo ha sottoscritto un nuovo finanziamento da 3mn a supporto della liquidità e ha l`intenzione di accedere alle nuove linee di finanziamento proposte dal Governo. A partire da maggio sono stati riaperti gli impianti in Italia, Polonia e Romania.