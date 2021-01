Landi Renzo: partnership con Mahindra&Mahindra per nuova generazione di motori agricoli

simone borghi 28 gennaio 2021 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Landi Renzo e l'indiana Mahindra & Mahindra Limited (M&M) hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un trattore dotato di un motore CNG di nuova generazione.Nell'ambito di questa partnership strategica, l'obiettivo comune è quello di sviluppare una nuova generazione di motori CNG per applicazioni agricole.Come primo mercato di riferimento si partirà dall’India, che attualmente mostra una crescita esponenziale nello sfruttamento del CNG nel settore automobilistico.Il progetto pilota è già in corso ed entro il 2021 sarà pronto per le prove il primo prototipo di trattore CNG, equipaggiato con sistemi di controllo motore e iniezione CNG interamente sviluppati e forniti da Landi Renzo.