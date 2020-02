Landi Renzo, firmata intesa per sviluppo mobilità a metano in Egitto

Valeria Panigada 13 febbraio 2020 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Landi Renzo ha firmato un protocollo di intesa con Egyptian Natural Gas Holding Company per sviluppare la mobilità sostenibile in Egitto attraverso la produzione di sistemi e componenti a metano. Nel dettaglio, verrà sviluppato un progetto pilota congiunto per la produzione, assemblaggio e vendita in Egitto di sistemi e componenti per veicoli a metano, utilizzando un impianto di produzione già esistente. Contemporaneamente si inizierà un progetto per l’assemblaggio di compressori e linee di distribuzione di gas naturale, con l'obiettivo di sostenere la crescita della rete di distribuzione di gas naturale in Egitto. Infine, il contratto prevede il supporto per le conversioni Diesel Dual Fuel di veicoli a Km0. Questo protocollo d'intesa è propedeutico alla costituzione di una joint-venture tra Landi Renzo e le società del gas locali, e prevede anche la possibilità di esportare parte della produzione di componenti e sistemi anche in altre parti del mondo con il marchio Landi Renzo.