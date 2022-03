Landi Renzo: Mise autorizza finanziamenti agevolati per 19,5 mln, titolo accelera

Valeria Panigada 11 marzo 2022 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Landi Renzo accelera a Piazza Affari, segnando un rialzo del 2,8% a 0,73 euro, in scia alla notizia di un finanziamento agevolato da parte del Mise per 19,5 milioni, con l'obiettivo di rilanciare l'attività.Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha infatti autorizzato complessivi 25,5 milioni di euro di finanziamenti agevolati per le aziende Landi Renzo e TIE, operanti nella filiera automotive. Si tratta di due nuovi interventi avviati con il Fondo grandi imprese in difficoltà (GID), che ha l’obiettivo di supportare aziende che si trovano in momentanea difficoltà economico-finanziaria a causa dell’emergenza Covid.In particolare, il finanziamento agevolato a Landi Renzo, pari a 19,5 milioni, punta a favorire l’efficientamento commerciale e logistico e realizzare investimenti in nuove linee produttive.