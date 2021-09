Labomar: stretta partnership industriale con Sesa

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Labomar, azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, e Sesa (tramite la propria controllata Var Group, attiva nel settore software e system Integration) hanno sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali per l’e-commerce sul mercato cinese per prodotti nutraceutici. La partnership prevede la costituzione di una Newco a maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership con brand LaboVar. Lo si apprende in un comunicato nel quale si indica che la partnership avrà ad oggetto lo sviluppo di una piattaforma di e-commerce sul mercato digitale cinese per l’offerta di prodotti nutraceutici (integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona) di Labomar.Lo sviluppo della piattaforma di vendita digitale sarà realizzato da Adiacent (Gruppo Sesa), con l’avvio dell’operatività e delle conseguenti prime vendite sono previste nel primo semestre 2022.