Labomar sale al 70% del capitale di Welcare Research

Redazione Finanza 27 dicembre 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Labomar rende noto di avere acquisito, mediante esercizio del diritto di opzione, il 7% del capitale di Welcare Research detenuto da Think FWD, società che dal 2013 opera nella consulenza strategica e nell’attività di investimento. L’attuale acquisizione si congiunge a quella precedentemente realizzata nel mese di luglio, a valere sul 63% del capitale sociale di Welcare Research, e porta pertanto al 70% la partecipazione complessiva di Labomar nella società di Orvieto, specializzata nella produzione di medical devices dedicati alla cura della pelle. Il pagamento del prezzo corrisposto a Think FWD è avvenuto utilizzando risorse proprie di Labomar, senza ricorrere pertanto al sistema bancario.Welcare Research e la sua controllata Welcare Industries sono entrate nel perimetro di consolidamento del Gruppo Labomar a partire dal secondo semestre 2021 e contribuiranno alla sua strategia di crescita, anche da un punto di vista di internazionalizzazione, grazie alle forti interconnessioni che hanno i rispettivi prodotti e all’assenza di eventuali sovrapposizioni in termini di mercato e clientela.