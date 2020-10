Labomar incanta al debutto a Piazza Affari con +20%

Redazione Finanza 5 ottobre 2020 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

DEbutto con il botto a Piazza Affari per Labomar, azienda specializzata nel campo di integratori alimentari, dispositivi medici, cosmetici, rientranti nel più ampio settore della nutraceutica. IL titolo si avvia a chiudere con un balzo di oltre +20% a quota 7,229 euro.Labomar è la decima ammissione, insieme a Franchi Umberto Marmi, dall’inizio dell’anno su AIM Italia. E' salito aa 129 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.In fase di collocamento la società ha raccolto 29,9 milioni di euro, di cui 3,9 milioni di euro in vendita riservati all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 19,86%, assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 110,9 milioni di euro.“La quotazione ci consentirà di sostenere le strategie di crescita dei prossimi anni, per linee interne ed esterne, e di aumentare il nostro impegno nelle attività di R&D", ha commentato oggi Walter Bertin, Fondatore e Amministratore Delegato di Labomar, che aggiunge: "In questi anni abbiamo lavorato con l’obiettivo di essere un partner innovativo e affidabile per i nostri clienti e oggi siamo una realtà riconosciuta e apprezzata nel nostro Paese e nei principali mercati internazionali”.