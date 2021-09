Labomar acquista il 17,6% di Labiotre e sale al 48,8% del capitale societario

Daniela La Cava 16 settembre 2021 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

Labomar ha acquisito un ulteriore 17,6% del capitale di Labiotre, portando così la propria partecipazione complessiva nella società, specializzata nella produzione di estratti vegetali, dal 31,2% al 48,8%. Nel dettaglio Labomar ha rilevato il 10% posseduto in Labiotre da Difass International e il 7,6% da Previfarma, esercitando il diritto d’opzione già esistente tra le parti. L’operazione ha un valore complessivo pari a 1,2 milioni di euro. Lo si apprende in una nota dell'azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale.Labiotre è una società fondata nel 2011 localizzata in Toscana in località Tavarnelle Val di Pesa, nel cuore del Chianti, nata dalla fusione di pluriennali esperienze di professionisti che operano nel settore dell’estrazione di erbe officinali e della formulazione di integratori alimentari. La società ha chiuso l’esercizio 2020 con un fatturato pari a 6,1 milioni di euro, un Ebitda pari a 1 milione e un utile netto di 426 mila euro (valori da bilancio redatto secondo principi OIC).