La nuova Fiat 500 elettrica scalda FCA a Piazza Affari

Redazione Finanza 22 ottobre 2020 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Alla pinacoteca Agnelli di Torino oggi il presidente di FCA, John Elkan, e il presidente del marchio Fiat, Olivier Francois, hanno presentato la nuova Fiat 50 elettrica, le cui vendite inizieranno questo fine settimana. "L'inizio di una nuova era e una dimostrazione di concretezza”, sono state le parole di John Elkann.La nuova 500 elettrica avrà un prezzo di ingresso di 19.900 euro, incluso un incentivo statale di 6.000 euro. Olivier Francois, capo del marchio Fiat e chief marketing officer di FCA, ha affermato che il gruppo offrirà anche due versioni più costose della 500 BEV a 23.700 euro e 25.200 euro, incentivo compreso. Oltre all'incentivo di base, agli acquirenti di auto elettriche in Italia viene offerto un ulteriore sconto di 4.000 euro se rottamano un'auto vecchia."Se hai una vecchia macchina da rottamare, la nuova 500 BEV potrebbe essere anche più economica della sorella con motore a benzina, la cui versione più popolare costa circa 17.000 euro", ha detto Francois.La versione più economica avrà un'autonomia di 185 chilometri (km), mentre per le altre l'autonomia sarà di 320 km.A Piazza Affari il titolo FCA si segnala tra i migliori con +2% in arra 10,91 euro.