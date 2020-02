La batosta di San Valentino per gli innamorati: prezzi alle stelle rispetto al 2019

Alessandra Caparello 12 febbraio 2020 - 17:25

MILANO (Finanza.com)

Una cena all’interno di un tram o a bordo di uno yacht, un corso di cucina per due, una notte al faro, ma anche donazioni ai canili, mini droni e scatole tecnologiche che si illuminano quando arriva un messaggio del partner senza dimenticare gli immancabili cioccolatini, fiori e peluche.San Valentino è alle porte e fervono i preparativi tra le coppie. In vista di questo appuntamento l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha effettuato un monitoraggio sui costi e sulle tendenze per S. Valentino 2020, registrando un aumento medio del 4,8 per cento per i regali nella festa degli innamorati.Tra le new entry di tendenza in fatto di regali ad esempio troviamo le cene all’interno di un tram o di un bus, oppure cullati dalle onde a bordo di uno yacht, con costi che variano dai 179 Euro per la cena a bordo del bus ai 350 Euro per cenare sullo yacht su cui, con una maggiorazione di circa 180 euro, vi è la possibilità di pernottare.Ancora più originale e romantica la notte nel faro: una location eccezionale con costi mediamente a 490 Euro a notte per due persone. Per chi invece preferisce preparare con le proprie mani i manicaretti da gustare con la dolce metà è possibile partecipare a corsi di cucina con il proprio partner, con un costo di circa 60 euro. Sempre in voga le cene romantiche a lume di candela per cui si può spendere tra i 45 e i 120 Euro a persona, a seconda del menu e del locale prescelto e poi i regali classici come cioccolatini e fiori con prezzi da 10 ai 36,90 euro, anche in tal caso con rincari tranne per i peluche che invece segnano un flessione del 2%.