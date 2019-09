La Mobile Bank N26 continua la sua espansione e approda in Svizzera

simone borghi 4 settembre 2019 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Oggi la Mobile Bank N26 sbarca ufficialmente in Svizzera per offrire i suoi conti correnti gratuiti in euro per la prima volta in questo mercato. I clienti svizzeri che utilizzano iOS potranno anche aggiungere Apple Pay al loro conto N26. Inoltre, il conto N26 offre a tutti i clienti svizzeri cinque prelievi gratuiti al mese all’interno della zona euro e pagamenti con carta gratuiti in tutto il mondo, indipendentemente dalla valuta. Con il suo conto corrente in euro, N26 permette ai clienti svizzeri di vivere un’esperienza bancaria senza confini all’interno dell’eurozona.Sono già oltre 20.000 le persone che si sono iscritte alla lista d’attesa e hanno mostrato il loro interesse nel prodotto prima del lancio al grande pubblico in Svizzera. Con quest’ultimo lancio, sono ufficialmente diventati 26 i mercati in cui N26 è presente a livello globale.“Siamo entusiasti di poter offrire un’esperienza bancaria 100% mobile che funziona non solo sul territorio, ma anche ben oltre i confini della zona euro” ha commentato Georg Hauer, General Manager della regione DACH in N26. “La nostra missione è diventare il conto corrente in euro più popolare in Svizzera. In più, grazie ad Apple Pay, i clienti N26 avranno la possibilità di effettuare pagamenti in modo veloce, semplice e sicuro nei negozi, in app e online tramite i loro dispositivi Apple”.