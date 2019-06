La Lega doppia il M5S nei sondaggi, Salvini vola al 37,3%. Sale il Pd

Titta Ferraro 25 giugno 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

In costante crescita i consensi della Lega di Matteo Salvini. A quasi un mese dalle elezioni europee del 26 maggio, che hanno visto il trionfo del partito di Matteo Salvini con oltre il 34% delle preferenze, l'ultimo sondaggio settimanale di SWG evidenzia un’ulteriore avanzata al 37,3%, con quindi virtualmente oltre 3 punti percentuali guadagnati in meno di un mese. Dal sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana emerge un nuovo allargamento della forbice tra le due forze di governo. Il M5S infatti cede ulteriore terreno attestandosi al 18% (-0,3 per cento). Tiene il Pd in seconda posizione al 22,6% (+0,1).All'ascesa della Lega fa da contraltare la difficoltà nel centrodestra di Forza Italia, stabile al 6,6%, ben sotto i riscontri delle elezioni europee e poco sopra Fratelli d'Italia ora al 6,5% (-0,2).