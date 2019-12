La Lazio batte la Roma in borsa, effetto Friedkin anche sui biancocelesti

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Balzo a Piazza Affari per il titolo SS Lazio, tra i migliori di tutto il listino milanese con un +7,37% a 1,5160 euro. In mattinata il titolo si era spinto fino a 1,56 euro, sui massimi Ytd. In evidenza chiaramente anche la Roma che sale del 4,7% a 0,688 euro.A dare slancio al titolo sono le novità per la rivale concittadina, AS Roma, che si appresta a cambiare proprietà. Dan Friedkin è pronto a rilevare il controllo da Pallotta con una valutazione dei giallorossi vicina agli 800 milioni di euro, ossia la valutazione più alta della storia del calcio italiano. Sulla carta stampata si parla di un'ufficializzazione dell'accordo in arrivo già oggi.