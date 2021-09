La Doria, sprint in Borsa (+7%): soci maggioranza valutano alternative assetto controllo

Redazione Finanza 24 settembre 2021 - 14:25

Pioggia di acquisti per La Doria in Borsa, dove mostra un rialzo di circa il 7% a quota 19 euro. In una nota diffusa stamattina, La Doria ha fatto sapere di essere stata informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di "esplorare alternative di valorizzazione". "Per quanto a conoscenza della società, le relative interlocuzioni sono tuttavia in una fase ancora preliminare", si legge ancora nella nota.Come di consueto in questi processi, l’evoluzione e la tempistica delle interlocuzioni sono soggetti a variabilità per cui la società si riserva ogni ulteriore opportuna comunicazione al mercato in funzione delle informazioni che risultassero disponibili.