La Doria: al vaglio azionisti alternative di valorizzazione, ma sono in fase ancora preliminare

24 settembre 2021

"Con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione sull’assetto di controllo della società, La Doria è informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione". Lo si apprende in una nota della società campana nella quale si precisa che "per quanto a conoscenza della società, le relative interlocuzioni sono tuttavia in una fase ancora preliminare".Come di consueto in questi processi, si legge nella nota, l’evoluzione e la tempistica delle interlocuzioni sono soggetti a variabilità per cui la società si riserva ogni ulteriore opportuna comunicazione al mercato in funzione delle informazioni che risultassero disponibili.