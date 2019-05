La Blue Economy occupa 4 milioni di persone, il 54% nel turismo

Valeria Panigada 28 maggio 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

L’industria marittima è un settore vitale e strategico per l'Europa. Secondo l'EU Blue Economy Report 2019, all'economia del mare viene attribuito un volume di affari di 658 miliardi di euro e un’occupazione di 4 milioni di addetti. L'80% del commercio estero dell’Unione europea e il 40% del suo commercio interno utilizzano la navigazione. Oltre al commercio, emerge che l'industria cantieristica europea è leader mondiale nella costruzione di navi da crociera e yacht di lusso. Mentre il turismo costiero conta per il 30% del volume di affari e per il 54% dell'occupazione.