La Bce sceglie Sia e Colt per collegarsi alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema

simone borghi 19 novembre 2020 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

La Banca Centrale Europea (Bce) ha scelto Sia, in partnership con Colt Technology Services, per il proprio collegamento alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG). Sia è una società hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity.La Bce ha già iniziato ad utilizzare l’infrastruttura di rete di Sia e Colt per le attività di test con altre principali banche centrali. Sia fornisce, inoltre, una specifica soluzione per la gestione di tutti i messaggi in modo da facilitare l’integrazione del software applicativo della Bce con l’interfaccia unica di accesso ESMIG.