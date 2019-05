L'ultimatum di Juncker a Conte: manovra bis o avvio procedura, oggi la lettera Ue

Titta Ferraro 29 maggio 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Commissione europea pronta ad aprire una procedura sul debito italiano. E' il messaggio comunicato ieri dal presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, al premier Giuseppe Conte a margine del vertice Ue di Bruxelles dedicato alle nomine europee. A riferirlo è Repubblica che sottolinea come oggi i commissari europei parleranno del caso Italia e al termine della seduta da Bruxelles partirà la lettera Ue che darà al governo 48 ore per giustificare il mancato rispetto delle regole europee, l’aumento di deficit e debito con un buco di 11 miliardi tra il 2018 e il 2019.Il rischio, rimarca il quotidiano guidato da Carlo Verdelli, è che si ripeta lo stesso film dello scorso autunno, quando l’Italia attaccava l’Europa, lo spread saliva sui mercati e la tenuta del debito vacillava.Ieri lo spread Btp-Bund si è spinto durante la seduta fino a 290 pb con Piazza Affari in calo dello 0,5%. Il vice premier Matteo Salvini ha ribadito i toni forti post elezioni con la richiesta di nuove regole nell'UE e un mandato più ampio alla Bce.Il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha parlato di un imminente "scambio di vedute con il governo su misure aggiuntive che potrebbero essere richieste per essere in linea con le regole".