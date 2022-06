L’idrogeno italiano di De Nora verso Piazza Affari: i dettagli dell’offerta

Industrie De Nora ha annunciato la sua intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Lo rende noto il fornitore di tecnologie, apparecchiature e componenti per i più importanti processi elettrochimici industriali indicando che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento di azioni rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero.

È inoltre previsto che l’offerta sarà composta da: azioni ordinarie di nuova emissione della Società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; azioni ordinarie offerte in vendita dagli azionisti della società (la famiglia De Nora, attraverso le rispettive società veicolo Federico De Nora e Norfin e Snam, attraverso la società Asset Company 10, con un flottante superiore al requisito minimo di Borsa Italiana (inclusa l’opzione greenshoe).

“Il numero complessivo di azioni oggetto dell’offerta, in aggiunta ad altre condizioni rilevanti della stessa, sarà determinato in prossimità dell’avvio dell’offerta, nel cui contesto è inoltre prevista la concessione di una cosiddetta opzione greenshoe”, si legge nel comunicato nel quale si indica la società, gli azionisti venditori, gli amministratori ed esponenti chiave del management della società assumeranno impegni di lock-up con riferimento alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale della società, a valere per un periodo di tempo prestabilito successivo all’Offerta, in linea con le prassi di mercato e subordinatamente alle consuete deroghe ed eccezioni dei joint global coordinator.

I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati dalla società per sostenere l’attuazione dei propri obiettivi strategici, allocandoli, in ordine di priorità, in via prevalente all’implementazione della propria strategia industriale, secondo gli obiettivi di crescita organica, descritti nel business plan relativo al periodo 2022-2025, per sostenere gli investimenti produttivi e per il capitale circolante. Inoltre, ove se ne ravvisi l’occasione, l’emittente valuterà opportunità di crescita per linee esterne. Il completamento dell’eventuale operazione di collocamento è atteso entro la fine del mese di giugno 2022, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob.