L'euro è diventato un'ape vera e propria? Draghi sventa domanda su frase Whatever It Takes Day

Laura Naka Antonelli 24 ottobre 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

"L'euro è diventato un'ape vera e propria?" Draghi non risponde a questa domanda, che gli è stata posta nell'ultima conferenza stampa da lui presieduta.Il mandato di Draghi come presidente della Bce scarà infatti tra una settimana, il prossimo 31 ottobre. Nel 2012, giorno in cui Mario Draghi disse che la Bce avrebbe fatto il possibile, per l'appunto "Whatever It Takes" per salvare l'euro, tra l'altro, "irreversibile", sottolineò che l'euro era un calabrone (bumblebee), "mistero della natura, perché non dovrebbe volare, e invece lo fa"."Quindi l'euro è stato un calabrone che ha volato molto bene per diversi anni. E ora probabilmente c'era qualcosa nell'atmosfera, nell'aria, che ha permesso al calabrone di volare. Adesso qualcosa deve essere cambiato nell'aria, e sappiamo che cosa, dopo la crisi finanziaria. Quindi il calabrone avrebbe dovuto diventare una vera ape. Ed è ciò che ora sta facendo".Mario Draghi, numero uno della Bce, ha parlato oggi, 24 ottobre, ultimo giorno in cui ha presieduto il Consiglio direttivo della banca centrale.Il mandato di Draghi, durato otto anni, scadrà infatti il prossimo 31 ottobre. A salire sullo scranno più alto della Bce sarà l'ex direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde.Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.Ribadito che il programma di Quantitative easing (QE) sarà ripristinato a partire dal mese di novembre.Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2%. su frase Whatever It Takes Day