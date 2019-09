L’assemblea Mediaset approva la fusione transfrontaliera per dare vita alla holding Media For Europe

simone borghi 4 settembre 2019 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha approvato oggi la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset e Mediaset España in Mediaset Investment, società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da Mediaset, che assumerà la denominazione Media For Europe (MFE) e diventerà la nuova società holding del gruppo Mediaset. Si tratta di un progetto di riorganizzazione internazionale volto alla creazione di un nuovo polo tv europeo aperto all’ingresso di ulteriori gruppi industriali del settore che fossero interessati a farne parte.L’assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per l’approvazione dell’operazione, si tiene nel pomeriggio. Per effetto della fusione, il cui perfezionamento è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste dal progetto comune di fusione transfrontaliera, tutte le azioni Mediaset e Mediaset España saranno annullate in cambio di azioni ordinarie MFE. In particolare, gli azionisti di Mediaset riceveranno un’azione ordinaria MFE per ogni azione Mediaset dagli stessi posseduta. MFE adotterà inoltre un meccanismo di voto speciale volto a premiare la detenzione di lungo periodo delle azioni ordinarie MFE.