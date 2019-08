L'agenda manovra targata M5S-PD: Iva, cuneo, Impresa 4.0 e 80 euro allargati (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 28 agosto 2019 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Oltre a scongiurare l'aumento dell'Iva il governo giallorosso dovrebbe puntare sulla "riduzione del cuneo fiscale, sul rilancio del pacchetto Impresa 4.0 e su misure concentrate sui redditi bassi, anche da opporre politicamente alla Flat Tax «per i ricchi» di marca leghista". Sono questi i tre punti dell'agenda di un possibile governo M5S-PD, stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, che dà quasi per certo ormai l'incarico di un nuovo esecutivo a Giuseppe Conte."In campo c'è l'idea di un «assegno unico» per le famiglie in cui potrebbero confluire le agevolazioni oggi sparse in varie misure scoordinate fra loro. Sul tavolo c'è anche "l'estensione del bonus 80 euro agli «incapienti», cioè ai redditi troppo bassi (fino a 8mila euro) per ottenere lo sconto attuale. Tra le opzioni c'è anche l'«imposta negativa», un assegno che cresce al diminuire del reddito, mentre perde quota il taglio della prima aliquota Irpef". E "un tagliando potrebbe arrivare anche per il reddito di cittadinanza".Il Sole segnala il "piano shock del Pd per arrivare a offrire una mensilità in più a tutti gli stipendi fino a 55mila euro. Ma il piano, elaborato anche per rispondere colpo su colpo alla Flat Tax leghista, avrebbe bisogno di 15 miliardi. Che oggi non ci sono. L'ottica sarebbe quindi pluriennale, articolata in mosse progressive con un taglio di un punto all'anno per cinque anni".