L'Economia per tutti: on line il nuovo portale di Educazione Finanziaria della Banca d'Italia

Alessandra Caparello 22 novembre 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Si chiama “L’economia per tutti” ed è il nuovo sito interamente sviluppato e gestito da Banca d’Italia e dedicato all’Educazione FinanziariaObiettivo del nuovo portale diffuso da via Nazionale è diffondere l’educazione finanziaria in Italia raggiungendo i cittadini su pc, tablet o smartphone. Cinque le sezioni principali della home page (Pianificare, Pagare, Chiedere un prestito, Risparmiare e Investire) in cui è possibile scoprire con giochi, video, infografiche e schede esplicative cos’è una carta di credito, come si accende un mutuo, come si salvaguardano i propri risparmi. Sono disponibili approfondimenti teorici e informativi.