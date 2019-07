LU-VE: crescono fatturato prodotti e portafoglio ordini, rispettivamente +21,9% e +80,4%

Alessandra Caparello 15 luglio 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

In crescita fatturato e portafoglio ordini per LU-VE Group. la multinazionale varesina quotata su MTA, terzo operatore mondiale nel settore degli apparecchi ventilati, comunica di aver registrato un fatturato prodotti al 30 giugno 2019 in crescita a 183,8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2018.Si tratta dei dati preliminari al 30 giugno 2019. Anche il portafoglio ordini al 30 giugno 2019 cresce a 73,4 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018, a + 80,4%. Nel dettaglio la crescita a parità di perimento per il fatturato prodotti sarebbe al 7,9 per cento, mentre per il portafoglio ordini al 5,7 per cento.