LU-VE conferma la crescita anche nel terzo trimestre

simone borghi 15 ottobre 2019 - 10:53

MILANO (Finanza.com)

LU-VE conferma l’andamento positivo anche nel terzo trimestre. Nel dettaglio, il fatturato prodotti al 30 settembre 2019 si attesta a 284,7 milioni di euro, in crescita del 26,1% rispetto al pari periodo dello scorso anno. Inoltre, il portafoglio ordini al 30 settembre 2019 sale a quota 83,947 milioni (+102,9%% su base annua).A parità di perimetro, ovvero esclusi i risultati del primo semestre della controllata statunitense Zyklus Heat Transfer (consolidata da luglio 2018) ed esclusi i risultati della divisione AL Air acquisita da Alfa Laval (consolidati da maggio 2019), il fatturato prodotti al 30 settembre 2019 cresce del 7,3% e il portafoglio ordini aumenta del 17,5%.Questi risultati particolarmente positivi, spiega la nota, derivano dalla sempre maggiore importanza della componente “green” del fatturato del gruppo LU-VE, nonché dalla sempre maggiore diversificazione del fatturato per nicchia di applicazioni e per mercati geografici di destinazione, che rendono il livello di attività del gruppo poco dipendente dal generale ciclo economico.