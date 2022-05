LU-VE Group: da Cassa Depositi e Prestiti 40 mln per lo sviluppo sostenibile

Investire in nuove tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto sull’ambiente e incrementare i livelli occupazionali in Italia. Questo il duplice obiettivo dell’accordo di finanziamento da 40 milioni di euro siglato tra Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e LU-VE Group.

Con questo accordo, LU-VE Group si impegna a aumentare i livelli occupazionali in Italia e, al raggiungimento di questo obiettivo, CDP diminuirà il tasso applicato al finanziamento.