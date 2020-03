LGIM: gli asset under management superano quota 1,4 mld di euro nel 2019

simone borghi 4 marzo 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Legal & General Investment Management (LGIM) ha continuato ad espandere e diversificare la propria attività attraverso canali, regioni e capabilities di investimento nel 2019. Ciò ha contribuito a una crescita del 18% degli asset under management (AUM) a 1.415 miliardi di euro (1.201 miliardi nel 2018). I flussi netti esterni sono stati pari a 102,2 miliardi (50,4 miliardi nel 2018), il 9,4% dei flussi di AUM esterni, trainati da un mandato indicizzato di 44 miliardi e dalla forte domanda da parte di un'ampia base di clienti europei. I ricavi sono cresciuti dell'8% a 1.079 milioni (1.002 milioni nel 2018), sostenuti da una buona crescita del business sia esterno sia interno. Le commissioni di gestione sono aumentate dell'8% a 1.052 milioni (970 milioni nel 2018).“La crescita internazionale di LGIM è proseguita nel 2019 e l'Europa continentale ha svolto un ruolo importante con 13,7 miliardi di euro di flussi netti e 68,6 miliardi di euro di AUM. Gli investitori istituzionali e gli investitori wholesale hanno beneficiato della nostra solida esperienza nel mercato del reddito fisso e dei mercati emergenti e delle nostre soluzioni di investimento indicizzate progettate in modo intelligente, tutte supportate dall'impegno verso la responsabilità degli investimenti che abbraccia tutto ciò che facciamo in LGIM. Continueremo su queste solide basi a fornire soluzioni di investimento rilevanti per i nostri clienti” ha aggiunto Volker Kurr, Head of Europe Institutional di LGIM.