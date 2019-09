simone borghi 26 settembre 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Kreston International rafforza la sua presenza in Italia con Kreston RS. La controllata del gruppo tra i più importanti network mondiali nei settori Corporate Finance, Audit, Tax e Real Estate e Legal Consulting si posiziona nel panorama dell’Advisory Globale in maniera innovativa, ponendosi nei confronti del cliente come unico interlocutore indipendente in grado di offrire soluzioni multi-specialistiche e perseguendo una politica di advisor basata sull’integrazione e la collaborazione continua tra le 4 aree dei servizi offerti (Corporate Finance, Financial Advisory, Legal Advisory e Real Estate Advisory).Le novità per Kreston RS riguardano tra l’altro l’ingresso in qualità di nuovi soci di Stefano de Nart e di Andrea Mifsud, mentre come consiglieri nel Cda entrano Antonio Pastore e Andrea Previtali, che affiancano i fondatori della branch italiana: Cesare Suglia, responsabile del settore Mergers & Acquisitions, Equity Capital Market e Turn Around, e Umberto Ruta responsabile della divisione Corporate Financing in Kreston RS dal 2017.