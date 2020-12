Kolinpharma: ottenute certificazioni su responsabilità sociale e su salute e sicurezza sul lavoro

Daniela La Cava 29 dicembre 2020 - 10:01

Kolinpharma ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 26000:2010 sulla Responsabilità Sociale e la UNI ISO 45001:2018 sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Lo ha reso noto stamattina la società attiva nel settore nutraceutico indicando che il prossimo 4 gennaio si svolgerà la 'Virtual Convention 2021' che riunirà tutta l'azienda per la pianificazione del nuovo anno.Queste certificazioni "non sono certo la testimonianza di singole azioni ma il frutto di una strategia ben definita in ambito ESG, attraverso la quale ci poniamo degli obiettivi che guidano il nostro operato al fine di creare uno sviluppo del business sostenibile e generare valore condiviso per tutti gli stakeholders", ha commentato Rita Paola Petrelli, presidente di Kolinpharma.