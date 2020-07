Kolinpharma oltre quota 9 euro, contratto collaborazione scientifica con università Milano

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Seduta impostata al rialzo per Kolinpharma a Piazza Affari, dove mostra un progresso di oltre il 2% e viaggia in area 9 euro. La Pmi innovativa operante nel settore nutraceutico ha sottoscritto un contratto di collaborazione scientifica con il dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari (DiSFeB) dell’Università degli Studi di Milano. Lo scopo della collaborazione, spiega la società, è lo studio approfondito di formulazioni innovative da un punto di vista biologico, ai fini di caratterizzarne il meccanismo d’azione e le attività in modelli sperimentali opportunamente selezionati.Questa collaborazione consentirà a Kolinpharma e al dipartimento interno di Ricerca & Sviluppo di svolgere una ricerca scientifica di altissimo livello sugli studi preclinici a prova del meccanismo d’azione e dell’efficacia dei prodotti.