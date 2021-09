Kolinpharma lancia un nuovo integratore alimentare

Alessandra Caparello 6 settembre 2021 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Kolinpharma lancia il nuovo integratore alimentare XINPROX® allargando l’offerta commerciale nell’area uro-ginecologica della linea KIPRed la quale conta già in portafoglio Ivuxur® e Ivuxur® compresse, Almetax® compresse e Almetax easy® e Miledix®. Il nuovo prodotto, per il quale è già stata depositata domanda di brevetto, è certificato Halal, Kosher e Play Sure Doping Free ed è inoltre milk-free, lactose-free e gluten free in linea con gli elevati standard di qualità e sostenibilità di Kolinpharma®. Rita Paola Petrelli, Presidente di KOLINPHARMA® ha commentato: “Nel continuare ad alimentare il nostro percorso di crescita siamo oggi lieti di presentare XINPROX®, un prodotto completamente nuovo che si aggiunge alla linea uro-ginecologica ampliando l’offerta commerciale. Con la formulazione sviluppata dal nostro dipartimento interno di R&D, abbiamo già depositato la domanda di brevetto e in linea con i nostri principi anche XINPROX® ha già ottenuto le principali certificazioni. Il mercato si sta dimostrando particolarmente attento nei confronti degli integratori alimentari e ci aspettiamo che i nostri prodotti continueranno a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore all’interno di esso”. Al momento il titolo viaggia a quota 10,50 euro a +2,44%.