Kolinpharma in luce sull'Aim, presentati due nuovi prodotti

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per Kolinpharma sull'Aim Italia, dove mostra una crescita di oltre il 5% a 9,95 euro. La Pmi innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico ha presentato, durante la 3 giorni della convention di inizio anno, i due nuovi prodotti Xinepa compresse e Almetax compresse. Novità che si andranno ad aggiungere ai prodotti già presenti in portafoglio.Rita Paola Petrelli, presidente del gruppo, dichiara che i nuovi prodotti "testimoniano il fatto di come gli investimenti e gli sforzi compiuti dal nostro dipartimento di ricerca e sviluppo si traducano in risultati concreti in grado di creare valore alla nostra azienda e ai nostri stakeholders. Il 2019 ha segnato il raggiungimento di traguardi estremamente positivi e presentarci al nuovo anno in questo modo ci trasmette grande fiducia anche per il 2020".