Kolinpharma: brevetto per 3 prodotti, con validazione per ingresso in 12 Paesi europei

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Forte espansione nel mercato europeo per Kolinpharma. La società specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico ha annunciato l’ottenimento di 3 brevetti dall’European Patent Office (EPO) per i prodotti Xinepa (brevetto di formulazione e brevetto di processo tecnologico) e Almetax (brevetto di formulazione), nonché la validazione per l’ingresso ufficiale nei mercati di 12 nuovi Paesi europei oltre l’Italia.In particolare, la società ha indicato che per i brevetti Almetax e Xinepa, validi fino al 18 agosto 2035, è stata richiesta e ottenuta la validazione nei seguenti Paesi: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera/Li, Turchia. Il terzo brevetto, Xinepa, valido fino al 25 marzo 2036, ha invece ottenuto la validazione nei seguenti Paesi: Austria, Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Portogallo, Svezia.