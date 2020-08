Kolinpharma: balzo del 3% su presentazione nuovo prodotto

michele fanigliulo 27 agosto 2020 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

KOLINPHARMA, PMI innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia, ha presentato oggi il nuovo prodotto IVUXUR compresse, che si aggiunge ai 9 prodotti già presenti in portafoglio (Kip®Kit, Almetax, Almetax Easy, Dolatrox, Ivuxur, Milesax, Xinepa, Xinepa Easy, Miledix), già brevettati o patent pending. Il titolo cresce in Borsa circa del 3% sovraperformando quasi del 4% il mercato.Il nuovo prodotto è stato formulato nell'innovativa forma di compressa tristrato, frutto di un percorso tecnologico e di sviluppo proficuamente condotto dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo.IVUXUR compresse affiancherà il prodotto IVUXUR buste, al fine di raggiungere un nuovo target di pazienti e ampliare l’offerta commerciale sul mercato di riferimento.IVUXUR compresse, al pari di IVUXUR buste, è un integratore alimentare contenente sostanze utili per il benessere delle vie urinarie.Con l’introduzione in commercio di questo nuovo prodotto, KOLINPHARMA conferma concretamente il proprio impegno a supporto del benessere dei pazienti-consumatori, garantendo formulazioni tecnologicamente avanzate e proseguendo gli investimenti nella visione di sviluppo e innovazione checaratterizza l’azienda.