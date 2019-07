Kippy inaugura la nuova campagna di crowdfunding. Già raccolti quasi €600mila

simone borghi 3 luglio 2019 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Kippy, la Pmi italiana guidata dai due fondatori Simone Sangiorgi e Marco Brunetti che sviluppa dispositivi Consumer IoT (Internet of Things) in grado di localizzare e monitorare le attività del proprio animale domestico, ha lanciato la nuova campagna di crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd.com.Partita il 20 giugno con chiusura il 9 settembre 2019, la campagna ha l’obiettivo di raggiungere una raccolta minima di 500mila e massima di 1 milione di euro. Un traguardo già vicino grazie ai quasi 600mila raccolti in poco più di dieci giorni. Kippy ha già concluso con successo un round di investimento di 300mila nel 2015 e di 1 milione nel 2017.Nello scorso anno Kippy ha venduto 70mila pezzi in 15 paesi europei, registrando un fatturato di 3,4 milioni (+95% vs 2017), e prevede di raggiungere 7 milioni di ricavi entro il 2020. Nello stesso periodo sono cresciute anche le attivazioni dei servizi in abbonamento (+369% vs 2017), con un totale di 17.000 utenti attivi e l’obiettivo di superare i 300.000 abbonati entro il 2023.Kippy può contare su un mercato dalle grandi potenzialità. Secondo i dati Assalco-Zoomark 2019, solo nell’Unione Europea sono registrati circa 140 milioni di cani e gatti e ogni anno 7 milioni di animali domestici si smarrisce; oltre il 18% di questi non viene più ritrovato.“La campagna di crowdfunding ci aiuterà a raccogliere i fondi necessari per sviluppare ulteriormente il prodotto, lanciare il Kippy Cat, un prodotto ideato appositamente per i gatti, e sviluppare ulteriormente l’e-commerce per la distribuzione retail di Kippy” – ha aggiunto Marco Brunetti, Founder & Ceo di Kippy. “Il settore pet wearable è in forte ascesa e si stima raggiungerà i 3,2 miliardi di euro entro il 2024. In questo contesto, il nostro obiettivo è quello di ottenere le risorse necessarie per portare il team ad un nuovo livello di sviluppo, accompagnando Kippy nell’evoluzione da startup ad azienda per diventare sempre più competitivi in Italia e nel mondo”.