Kiko: ottenuto finanziamento da 270 mln per ripresa, 100 mln con garanzia Sace

Valeria Panigada 7 agosto 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Kiko Milano ha sottoscritto un finanziamento con Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL/BNP Paribas per 270 milioni di euro. Rispetto all’ammontare complessivo, 100 milioni sono stati assistiti da garanzia da Sace, nel quadro delle agevolazioni previste dal Decreto Liquidità, mentre i restanti 170 milioni sono stati erogati come prestito a medio-lungo termine per il rifinanziamento del debito esistente. Le nuove risorse verranno destinate al pagamento di investimenti, capitale circolante, costi del personale e affitti in Italia, sostenendo Kiko nella fase di ripresa post emergenza sanitaria e continua crescita. Il prestito a medio-lungo termine consente di rifinanziare il bond da 100 milioni nominali e l'attuale finanziamento in pool, entrambi rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza originaria, e quindi di sostenere gli obiettivi di crescita del business plan.