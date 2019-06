Juventus ufficializza Sarri, titolo si sgonfia in Borsa

Titta Ferraro 17 giugno 2019 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Vendite oggi sul titolo Juventus a seguito dell'ufficializzazione dell'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Il titolo del club bianconero cede poco più dell'1% a 1,5235 euro dopo un avvio sulla parità. In una breve nota la Juventus ha annunciato, poco dopo la notizia della risoluzione del contratto di Sarri con il Chelsea, che il tecnico arriva al club bianconero dopo un anno in Inghilterra, al Chelsea: per lui un contratto triennale.Nella stagione 2018-2019 il Chelsea di Sarri è arrivato terzo in campionato e ha trionfato nell'Europa League.Nell'ultimo mese il titolo Juve è stato tra i migliori del Ftse Mib spinto anche dai rumor di un possibile approdo a Torino di Pep Guardiola.