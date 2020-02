Juventus sprinta in borsa: +4% con ritorno suggestione Guardiola

Titta Ferraro 12 febbraio 2020 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Finale di seduta in crescendo per il titolo Juventus, tra i migliori del Ftse Mib con un balzo di oltre il 4% a 1,223 euro. A dare sprint al titolo della società bianconera sono le voci in arrivo da oltremanica circa il possibile ingaggio di Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, per la prossima stagione al posto di Maurizio Sarri.Ieri il Daily Mail ha scritto che il club bianconero sarebbe pronto a offrire un "assegno in bianco" al tecnico iberico per convincerlo ad andare a Torino. Voci di Guardiola in bianconero erano emerse già la scorsa estate prima che il club scegliesse Sarri per la panchina.