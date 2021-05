Juventus sbanda in Borsa dopo debacle con Milan, Champions a rischio. KO anche la Lazio

Titta Ferraro 10 maggio 2021 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Il pesante KO casalingo contro il Milan complica non poco la qualificazione alla prossima Champions League della Juventus, soprassata in classifica dal Napoli e ora 5a in graduatoria (in Champions anno le prime quattro). Ieri sera i campioni d'Italia uscenti hanno perso 3-0 contro il Milan. Il prossimo turno vedrà i bianconeri affrontare in trasferta il Sassuolo.A Piazza Affari il titolo Juve segna -3% a metà seduta in area 0,714 euro; molto male anche la Lazio che segna -3,46% 1 1,7 euro dopo la sconfitta contro la Fiorentina che rende anche per i biancocelesti decisamente impervia la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League.