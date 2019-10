Juventus: primi effetti positivi su conti da acquisto CR7, ritorno all'utile nel 2021-22 (analisti)

Titta Ferraro 28 ottobre 2019 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

I risultati dell'esercizio 2018-19 hanno mostrato i primi effetti positivi dell'acquisizione di CR7. Lo affermano oggi gli analisti di Banca IMI che hanno rivisto il giudizio sul titolo Juventus da Buy ad Add che riflette l'attuale limitato upside rispetto al prezzo obiettivo, salito da 1,4 a 1,70 euro. "I ricavi per sponsorizzazioni/pubblicità e merchandising sono cresciuti rispettivamente del 25,3% e 58,4% anno su anno - argomenta Banca IMI - e prevediamo il break-even a livello di utile netto entro l'esercizio 2021-22". Stime che non includono l'impatto del futuro aumento di capitale.Il management della società bianconera prevede una perdita per l'esercizio finanziario 2019/20. Il risultato economico sarà, come al solito, fortemente influenzato dalle prestazioni dei risultati sportivi e, in particolare, da quelli nella UEFA Champions League. Per sostenere il piano di sviluppo globale del marchio Juve, la società presieduta da Andrea Agnelli provvederà a un aumento di capitale da 300 milioni di euro.