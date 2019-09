Juventus pregusta il maxi-rinnovo con Jeep, rumor fanno volare il titolo

Titta Ferraro 9 settembre 2019 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Scatto a Piazza Affari del titolo Juventus che dopo essere arrivato a guadagnare oltre il 3% adesso si attesta a +1,91% a quota 1,46 euro. Il titolo del club bianconero, rimasto indietro nelle ultime tre settimane non seguendo il rally del Ftse Mib, oggi si giova del rumor riportato da Tuttosport con il possibile rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Jeep. Il quotidiano sportivo dà per imminente la firma dell'accordo con il marchio del gruppo FCA a una cifra vicina ai 50 milioni di euro annui, livello più che triplicato rispetto ai 16 milioni (esclusi ulteriori bonus che possono far lievitare la cifra intorno a 20 milioni) attuali. Va ricordato che la Juventus a fine 2018 ha rinnovato l'accordo con il partner tecnico Adidas alla cifra di 51 milioni di euro annui.