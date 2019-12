Juventus in testa al Ftse Mib, esito sorteggio Champions piace al mercato

Titta Ferraro 16 dicembre 2019 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Ilsorteggio degli ottavi di Champions League riserva i francesi del Lione per la Juventus. Un avversario non impossibile per la squadra di Sarri, reduce da un girone chiuso con ben 5 vittorie e un pareggio. A Piazza Affari il titolo Juventus si mette in evidenza con oltre +2% a quota 1,28 euro.