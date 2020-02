Juventus in controtendenza su Ftse Mib, titolo sale di oltre il 2% e riacciuffa quota 1 euro

Daniela La Cava 28 febbraio 2020 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

Juventus è l'unico segno positivo del Ftse Mib. Il titolo del club bianconero avanza di oltre il 2,6%, recuperando la soglia di 1 euro (per l'esattezza scambia a 1,004 euro), in presenza del listino principale che cede il 2,77 per cento.Intanto ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale sulla partita Juventus-Inter, in programma domenica primo marzo all'Allianz Stadium, che si giocherà a porte chiuse. Lo ha comunicato la Lega Serie A, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”."Ferma restando la validità delle previsioni che disciplinano l’acquisto dei titoli di accesso la società – vista la peculiarità della situazione nazionale - sta valutando iniziative a favore degli acquirenti degli stessi", si legge sul sito della Juventus.