Juventus: in campo Bertola come nuovo nuovo cfo al posto di Marco Re

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 07:19

MILANO (Finanza.com)

Stefano Bertola è stato nominato nuovo chief financial officer (Cfo) pro tempore di Juventus. Lo si apprende in una nota del club bianconero nella quale si precisa che "il rapporto professionale con Marco Re, chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è cessato nella giornata di ieri (11 luglio n.d.r.)". Contestualmente, Juventus Football Club annuncia che ha nominato cfo, pro tempore, Stefano Bertola, dirigente della società, "in ragione della sua pluriennale esperienza in ambito finance".