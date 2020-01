Juventus: gli ultimi accordi con il Barcellona, ufficiale lo scambio Pereira-Marques

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

E' stato ufficializzato lo scambio Matheus Pereira-Alejandro Marques tra Juventus e Barcellona. In una nota stampa il club bianconero ha comunicato di avere perfezionato con la società Futbol Club Barcelona la cessione a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matheus Pereira da Silva. Il contratto prevede, spiega il comunicato, l’obbligo per il Barcelona di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è stato fissato pari a 8 milioni, pagabili in due esercizi.La Juventus ha inoltre comunicato l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro José Marques Mendez per 8,2 milioni pagabili in due esercizi. La squadra della famiglia Agnelli ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024.