Juventus e Roma KO a Piazza Affari, bruschi stop a corsa scudetto

Titta Ferraro 18 gennaio 2021 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Giornata difficile a Piazza Affari per i titoli Juventus (-2,34% a 0,768 euro) e Roma (-3,36% a 0,288 euro) protagoniste in negativo nell'ultimo turno di Serie A. La Juventus ieri sera ha ceduto 2-0 a San Siro contro l'Inter scivolando a -7 punti dai nerazzurri e dal Milan (quest'ultima deve giocare oggi con il Cagliari). La Juve deve ancora recuperare la partita non giocata con il Napoli.Scivolone anche per la Roma che ha perso nettamente il derby con la Lazio per 3-0. I biancocelesti sono così l'unico titolo a muoversi in positivo segnando +0,91% a metà mattinata.